Бывший король Испании подал в суд на свою экс-любовницу

Бывший король Испании Хуан Карлос I подал в суд на свою экс-любовницу Коринну цу Сайн-Витгенштейн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Pais.

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Отмечается, что бывший монарх подал иск о защите чести и достоинства. В качестве ответчика указана не только Сайн-Витгенштейн, но и ее бывший адвокат Карлоса Данте Каноники.

«Хуан Карлос I подал в швейцарский суд иск по предполагаемым преступлениям против чести в отношении своей бывшей партнерши Коринны Ларсен и ее бывшего адвоката — женевского юриста Данте Каноники», — сообщает источник.

Как уточнили в газете, поводом для иска стали высказывания, которые сделали Ларсен и Каноник. По мнению Карлоса I, они нанесли ущерб его чести и достоинству. При этом, конфликт между бывшими возлюбленными продолжается уже несколько лет — ранее юристы бывшего короля отговаривали его от суда с Сайн-Витгенштейн.