Ермак не знает ничего конкретного о переговорах по решению конфликта на Украине

Газета.Ru

Киев на данный момент не располагает никакой информацией относительно переговоров по решению конфликта на Украине. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«У нас нет информации. Ничего конкретного. Они (переговоры по урегулированию на Украине – прим. ред.) произойдут скоро, но точных дат нет», - ответил он на вопрос о видении Киевом предстоящих переговоров по стабилизации ситуации на Украине.

До этого украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, призвал президента Украины Владимира Зеленского начать проведение прямых переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

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23 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США. На них, как сообщали в украинской делегации, речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины назвал разговор с представителями США «достаточно полезным». Украинскую сторону во время консультаций с США представляли Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса.

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