Киев на данный момент не располагает никакой информацией относительно переговоров по решению конфликта на Украине. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«У нас нет информации. Ничего конкретного. Они (переговоры по урегулированию на Украине – прим. ред.) произойдут скоро, но точных дат нет», - ответил он на вопрос о видении Киевом предстоящих переговоров по стабилизации ситуации на Украине.

До этого украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, призвал президента Украины Владимира Зеленского начать проведение прямых переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

На Украине обратились с неожиданным требованием к Зеленскому по России

23 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США. На них, как сообщали в украинской делегации, речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины назвал разговор с представителями США «достаточно полезным». Украинскую сторону во время консультаций с США представляли Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса.