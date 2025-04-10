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Китай обратился с призывом к Украине после слов Зеленского

Киеву стоит воздержаться от безответственных заявлений о якобы нахождении китайских солдат на Украине.

С таким призывом выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Мы рекомендуем соответствующим сторонам правильно и трезво оценивать роль Китая», — посоветовал дипломат.

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Трамп: у США есть мощнейшее оружие, о котором еще никто не знает

Америка обладает самым мощным в мире оружием, о котором никто не имеет представления, заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — заявил Трамп, передает РИА Новости.

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Раскрыт новый поворот в деле генерала Попова после «звонка сверху»

© Пресс-служба Минобороны РФ

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не сможет попасть в зону спецоперации. Об этом в интервью изданию «Царьград» сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.

По его словам, поступала информация о том, что Попова готовы были взять в отряд «Шторм Z». Он отметил, что соответствующее ходатайство было приложено к материалам суда.

«Но, насколько мне известно, позвонили сверху в эту часть и заставили это ходатайство забрать, аннулировать», — заявил Подоляка.

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Песков отреагировал на слова жены о недостаточной защите Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признался, что его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, упрекает его в недостаточной защите президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

Такое признание официальный представитель Кремля сделал в документальном фильме «Она», посвященном 50-летию Навки. Фильм будет показан 13 апреля на Первом канале.

«Она говорит, что я недостаточно защищаю президента. Причем она это делает на полном серьезе, вот со всей пролетарской жесткостью», - рассказал Дмитрий Песков.

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Карлсон заявил о готовности США начать ядерную войну с Россией

Администрация экс-президента США Джо Байдена проигнорировала отчеты об опасности ядерной войны и все равно передала Киеву ракеты для ударов по России. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.

По его словам, в середине конфликта Пентагон провел расчеты и выяснил, что, если Соединенные Штаты отправят оружие Украине и позволят им использовать его для обстрелов территории России, вероятность ядерного обмена составила бы 50 процентов. Уточняется, что речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS.

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Тело напавшего на пост ДПС подростка выставили на городской площади в Чечне

В Чечне на площади Ачхой-Мартана выставили тело подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на пост ДПС.

На площади города Ачхой-Мартан в Чечне было выставлено на всеобщее обозрение тело 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева, который, как сообщают региональные власти, напал на пост сотрудников ДПС, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Как сообщает канал, бездыханное тело подростка лежит, вероятно, напротив жилых домов, мимо него проезжают автомобили.

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Уборщицу Кремля развели на несколько миллионов

Мошенники обманули уборщицу Кремля, которая трудится там с начала нулевых, на 3,3 млн рублей. Когда женщина снимала деньги в банке ней подошёл полицейский, однако она рассказала ему выдуманную историю про покупку дома в деревне. Об этом пишет Baza.

По информации Telegram-канала, 75-летней женщине позвонили якобы из управы в конце марта, чтобы уточнить данные документов. Объяснили это необходимостью для получения набора продуктов как почетному жителю района.

Пенсионерка все передала, но в управе ей заявили, что никаких подарков нет.

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В Россию из Европы пришло растение хуже борщевика

© Public domain / Wikipedia

В Россию из Европы пришел новый вид сорняка, способный уничтожать фундаменты зданий. Об этом РИА Новости сообщила главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Цицина РАН Юлия Виноградова.

Это гибридный вид рейнутрии — «Богемская рейнутрия». По словам Виноградовой, изначально существовали два вида: «Сахалинская рейнутрия» и «Японская рейнутрия». Когда-то в ботанических садах Великобритании и Голландии образовали гибрид «Богемская рейнутрия». Он начал захватывать Европу, а теперь появился и в южных районах России. Встретить его можно, например, в Кисловодске.

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Острый конфликт Мамиашвили с бывшим российским борцом на ЧЕ-2025. Что случилось?

Глава Федерации спортивной борьбы России на награждении был не очень доволен Черменом Валиевым, победившим под флагом Албании.

В Братиславе закончился чемпионат Европы – 2025 для борцов вольного стиля. Второй день финалов в столице Словакии приковал внимание не только высококлассной борьбой. Интерес фанатов вызвал странный момент на церемонии награждения победителя и призёров в весе до 74 кг.

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Верховный суд разрешил водителям объезжать место ДТП

Верховный суд РФ постановил, что водители имеют право объезжать место аварии. В решении по соответствующему делу указано, что если перед поворотом по объективным причинам невозможно занять нужную полосу, то такой маневр не будет считаться нарушением правил дорожного движения, передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

В ходе изучения дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием, было установлено, что водитель автомобиля не смог выполнить маневр для поворота направо из-за того, что объехал место аварии. В результате он столкнулся с электросамокатчиком, который двигался по дороге.

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