Британия ввела санкции против генпрокурора Грузии и руководителей МВД

Великобритания внесла в санкционный список генерального прокурора Грузии Георгия Габиташвили. Обновленная версия документа размещена на сайте британского правительства.

В черный список также включены первый замглавы МВД Грузии Шалва Бедоидзе, глава Специальной следственной службы Карло Кацитадзе и заместитель главы департамента по особым заданиям МВД Мирза Кезевадзе.

Основанием для рестрикций, как заявляют в Лондоне, стало серьезное нарушение прав человека указанными лицами в рамках подавления протестов, последовавших в прошлом году после принятия закона об иноагентах. Введенные ограничения предполагают запрет въезда на территорию Соединенного Королевства, а также заморозку находящихся в Великобритании активов, если они будут обнаружены. 9 декабря прошлого года британский МИД объявил, что ставит на паузу все программы помощи Грузии и прекращает взаимодействие с грузинскими властями, в том числе в сфере обороны.

Парламент Грузии 14 мая прошлого года принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза и США и протесты внутри страны. Лидеры стран ЕС неоднократно призывали отменить закон. Власти Грузии настаивают на том, что закон нужен лишь для финансовой прозрачности, а финансирование из-за рубежа как раз означает реализацию иностранных интересов.

На фоне ухудшения отношений с ЕС и США 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны в одностороннем порядке замораживают процесс открытия переговоров о вступлении республики в ЕС, что было следующим этапом после получения статуса кандидата. Это заявления вызвало акции протеста, которые продолжаются до сих пор.