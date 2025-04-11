Израиль и Турция не смогли договориться по Сирии в Азербайджане

Израилю и Турции не удалось достичь соглашения по предотвращению напряженности между ними в Сирии в ходе раунда переговоров, состоявшегося в Азербайджане. С таким утверждением выступила израильская гостелерадиокомпания Kan.

По ее информации, переговоры, в ходе которых израильская и турецкая стороны пытаются договориться о создании механизма предотвращения конфликтов между ними в Сирии, должны продолжиться после завершения иудейского праздника Песах, который в этом году выпадает на период с 12 по 19 апреля.

Вместе с тем, по данным Kan, Анкара отказалась пропустить через турецкое воздушное пространство самолет ВВС Израиля, который доставлял израильскую делегацию в Азербайджан, в результате чего он вынужден был облететь Турцию западнее над Черным морем.

10 апреля канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху подтвердила факт проведения прямых переговоров с представителями Турции в Азербайджане. Израильская сторона при этом выразила благодарность азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву за организацию встречи. В ведомстве премьера отметили, что в ходе встречи стороны "изложили свои интересы в регионе", после чего "было условлено о продолжении диалога для поддержания региональной стабильности".

Отношения Израиля и Турции резко ухудшились в свете эскалации конфликта в секторе Газа, начавшейся в 2023 году, и дополнительно обострились после смены власти в Сирии, случившейся в конце 2024 года.

8 апреля Нетаньяху, подводя итоги своего второго за два месяца визита в Вашингтон, заявил, что его страна будет противодействовать появлению в Сирии турецких военных баз. При этом он допустил возможность посредничества президента США Дональда Трампа в разрешении споров между турецкой и израильской сторонами.

В свою очередь глава МИД Турции Хакан Фидан 9 апреля заявил, что Анкара не намерена вступать с кем-либо, в том числе с Израилем, в конфликт на сирийской территории. Вместе с тем он назвал неприемлемыми действия еврейского государства в отношении Сирии, где израильские ВВС постоянно наносят удары по различным военным объектам. Фидан добавил, что его страна сотрудничает с новыми властями Сирии в различных вопросах, в том числе касающихся безопасности.