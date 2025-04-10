За десятилетие реализации программы «декоммунизации» на Украине изменены названия около тысячи населённых пунктов, 25 районов и 27 городских округов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство культуры Украины.

«Благодаря «декоммунизационному законодательству» запущен процесс очистки публичного пространства от тоталитарных названий и символов, в результате которого переименовано около тысячи населённых пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах», — говорится в сообщении.

Процесс, начатый в 2015 году с принятием соответствующего закона, достиг нового этапа после введения в июле 2023 года закона «О деколонизации топонимов». Этот документ требовал устранить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом, в сжатые сроки — до 27 января 2024 года.

Ранее СВР заявила о планах Латвии по массовому уничтожению военных мемориалов в стране.