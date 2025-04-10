Названа возможная дата избрания Мерца на пост канцлера ФРГ

Избрание лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца на пост канцлера Германии, вероятнее всего, состоится 6 мая. Об этом сообщил председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает ТАСС.

Он отметил, что избранию Мерца будет предшествовать подписание коалиционного договора между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии. Оно запланировано на 5 мая.

«Таким образом избрание Мерца на пост следующего федерального канцлера может состояться 6 мая», — добавил Зедер.

Имена представителей нового кабмина огласят лишь после избрания канцлера.