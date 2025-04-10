Названа возможная дата избрания Мерца на пост канцлера ФРГ

Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер полагает, что избрание лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца на пост канцлера ФРГ может состояться 6 мая. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на участников внутреннего заседания правления ХСС.

По их словам, если все пойдет по плану, как подчеркнул Зёдер, коалиционное соглашение между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) может быть подписано 5 мая, а Мерц может быть избран канцлером в Бундестаге на следующий день.

Имена будущих министров будут объявлены только после избрания канцлера. ХСС станет первой из трех партий, которая проголосует по согласованному коалиционному соглашению между ХДС/ХСС и СДПГ в ходе встречи.

9 апреля лидеры ХДС/ХСС и СДПГ согласовали коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового правительства ФРГ. В случае СДПГ его должны одобрить члены партии, ХДС - делегаты малого съезда, ХСС - лишь правление. Голосование членов СДПГ займет как минимум 10 дней.

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг. Блок ХДС/ХСС победил на них, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ с 16,4% избирателей. Далее следуют партия "Зеленые" и Левая партия, за которых проголосовали 11,6 и 8,8% избирателей соответственно.