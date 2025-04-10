На Западе сделали заявление о переговорах РФ и США в Стамбуле

Ирландский публицист Чей Боуз обратил внимание на очередные переговоры России и США, подчеркнув, что Европа остается в стороне от решения важных вопросов. Об этом Боуз написал в соцсети X.

Второй раунд консультаций России и США по дипмиссиям состоялся 10 апреля в Стамбуле. Глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс отмечала, что эта встреча посвящена работе дипломатических миссий двух стран, а вопросы политики, безопасности и украинский кризис не вошли в повестку переговоров.

«Россия и Америка разговаривают друг с другом, ЕС и Британия разговаривают сами с собой», - так Боуз прокомментировал новые переговоры.

В Госдуме назвали главные темы переговоров с США в Стамбуле

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов допускал, что переговоры в Стамбуле могут привести к восстановлению штата посольств или возвращению дипломатической собственности. А глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что на переговорах будут также обсуждаться вопросы тарифной войны, украинский кризис и продолжится работа по подготовке мирного договора.