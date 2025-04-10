Украинским беженцам в Германии сократят пособия

По его словам, новоприбывшие больше не смогут рассчитывать на гражданские пособия по безработице (Bürgergeld), которые до сих пор предоставлялись им наравне с гражданами страны.

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В дальнейшем помощь будет оказываться по стандартной схеме, предусмотренной для соискателей убежища.

«Новоприбывшие к нам люди из Украины в будущем больше не будут получать высоких гражданских пособий, они смогут проходить стандартную процедуру предоставления убежища и получать поддержку», – заявил Зедер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Зедер подчеркнул, что одна из целей будущего федерального правительства, которое должно быть сформировано в результате коалиционных переговоров, – расширение участия мигрантов в экономике. Он пояснил, что отмена нынешнего порядка выплат поможет скорректировать миграционную политику в нужную сторону. В качестве аргумента политик привел сравнение с другими странами Европы: в ряде государств до 80% украинских беженцев вовлечены в трудовую деятельность, тогда как в Германии этот показатель не превышает 20%.

Причину он видит в чрезмерно комфортных условиях, которые создают «неверные стимулы» – в том числе и через гражданские пособия. В настоящее время гражданское пособие (Bürgergeld) в Германии доступно трудоспособным лицам с низким или отсутствующим доходом. Размер выплаты может достигать 563 евро в месяц. Кроме того, получатели имеют право на бесплатную медицинскую помощь, проживание в социальном жилье и бесплатные языковые курсы.

Ранее сообщалось о том, что европейские власти до сих пор не пришли к единому решению по поводу статуса миллионов украинских беженцев в случае прекращения боевых действий. При отсутствии четкой правовой базы они могут утратить право на проживание в странах ЕС. Фото: unsplash.com