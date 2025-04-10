Киев назвал США свою красную линию в переговорах

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что никто не может указывать, какие вооруженные силы могут быть у Украины, принятие ограничений по их численности или общей боеготовности будет "красной линией" на переговорах по завершению конфликта, пишет Reuters.

"Это принципиальная позиция Украины: никто не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы у нее должны быть", – поделился подробностями Палиса.

По словам замглавы офиса Зеленского, Киев заявил Соединенным Штатам, что принятие ограничений по размерам ВСУ или общей готовности войск Украины станет "красной линией" на переговорах по завершению вооруженного противостояния.

Политолог высказался о значении российско-американских переговоров в Стамбуле

Президент России Владимир Путин в январе говорил о том, что целью урегулирования украинского конфликта должно быть не кратковременное прекращение огня и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По словам главы российского государства, власти РФ продолжат бороться за интересы российского народа – в этом и заключается смысл специальной военной операции (СВО). Как подчеркивал российский лидер, мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов всех людей и народов, проживающих в этом регионе.