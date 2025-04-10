Сийярто сделал заявление о ситуации в Европе

В Европе сложилась чрезвычайно абсурдная ситуация, потому что Евросоюз выступает за продолжение войны, а все другие страны, включая США, выступают за мир на Украине и на всем континенте.

Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Каире с египетским коллегой Бадром Абдель Аты.

"Крайне абсурдная ситуация заключается в том, что, кроме Брюсселя и европейских политиков, которые выступают в поддержку войны, практически все международное сообщество хочет мира в Европе. Президент США предпринимает серьезные усилия, чтобы вернуть мир в Европу. Африканские страны, которые сталкиваются с негативными последствиями войны на Украине, также поддерживают мир в Европе. Тем временем Брюссель и европейские лидеры, выступающие за войну, строят козни против мира в Европе", - заявил глава венгерского МИД.

По его мнению, аналогичная ситуация сложилась с нелегальной миграцией.

"Венгрия является европейскими воротами к самому оживленному наземному миграционному маршруту, и поэтому на наших границах уже 10 лет наблюдается огромное давление. Безответственная миграционная политика Брюсселя усиливает это давление, в то время как ответственная миграционная политика Египта помогает его снизить", - сказал Сийярто.

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"Можно с уверенностью сказать, что мир перевернулся с ног на голову. В то время как Венгрия и Египет вместе борются за мир в Европе, а также за прекращение миграции в Европу, Брюссель совершает все более серьезные управленческие ошибки и постоянно принимает неверные решения, желая продлить войну и пытаясь наводнить Европу мигрантами", - отметил министр.

Он призвал лидеров ЕС не препятствовать мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, не поддерживать миграцию, а также с уважением относиться к роли Египта в поддержании европейской безопасности.