В Белом доме не стали раскрывать список обратившихся по поводу пошлин стран

В Белом доме отказались назвать список из 75 стран, которые обратились к США после введения ими пошлин и не приняли ответные меры. Об этом сообщает телеканал NBC.

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«В ответ на неоднократные запросы NBC представитель Белого дома заявил, что он не опубликует список 75 стран, которые, по его словам, обратились по поводу торговых сделок», — говорится в публикации.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Американский лидер заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился, к открытию потеряв около $2,7 трлн рыночной капитализации. Последний раз такое резкое падение фиксировалось 16 марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

А накануне Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Однако США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По словам американского лидера, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что приостановка действия американских торговых пошлин на 90 дней в отношении некоторых стран связана с угрозой нового финансового кризиса.