Сенаторы обвинили Трампа в инсайдерской торговле

Сенаторы-демократы от Калифорнии и Коннектикута, Адам Шифф и Ричард Блументаль обвинили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в манипуляциях рынком и инсайдерской торговле. Об этом сообщает телеканал NBC.

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Поводом к обвинению Трампа стал его комментарий в социальных сетях о том, что индекс S&P 500 взлетел на 9% из-за его ранее сделанных заявлений о приостановке действия тарифов для 75 стран. Трамп тогда написал, что «сейчас самое время покупать акции».

«Мы постараемся сделать все, чтобы разобраться в ситуации. Одно дело, когда речь идет о торговле семейными токенами на криптобирже, но совсем другое — когда кто-то использует инсайдерскую информацию для личного обогащения на бирже. Надеюсь, что вскоре мы все узнаем», — заявил Шифф.

Американские СМИ дали уточнение, что подобными вопросами занимаются комитет Сената по юридическим вопросам, либо комитет по финансовым делам — во главе обоих комитетов стоят сенаторы-республиканцы, которые пока воздержались от комментариев.

Согласно данным рейтинга миллиардеров Bloomberg, самые богатые люди в мире разбогатели за день на рекордные $304 млрд на росте акций за сутки.

Резкий прирост состояния самых богатых людей был зафиксирован после обещания президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин для некоторых торговых партнеров.