В офисе Зеленского прокомментировали информацию о подготовке к выборам

Выборы на Украине невозможно провести, пока продолжаются боевые действия. Об этом заявил в интервью итальянской газете Corriere della sera глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он остался у власти. Киев отказался проводить новые президентские выборы, ссылаясь на военное положение, введенное в стране. В свою очередь президент США Дональд Трамп обратил внимание на крайне низкий рейтинг украинских властей, и назвал Зеленского «диктатором без выборов».

При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что на Украине планируется летом провести выборы.

«Полная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нам нужно положить конец войне, только потом мы сможем проголосовать», - заявил он.

Ранее украинские спецслужбы провели обыски у сопредседателя фракции УДАР в Киевском горсовете Дмитрия Белоцерковца. В партии, возглавляемой мэром Киева Виталием Кличко, назвали это политическим давлением в преддверии выборов.