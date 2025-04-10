Депутат Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале призвал главу киевского режима Владимира Зеленского к прямым переговорам с Российской Федерацией.

Нардеп выразил недоумение из-за отказа парламента и Зеленского инициировать прямой разговор с российской стороной.

"Если очевидно, что война в любом случае завершится, а прямой диалог с Россией позволит вести переговоры с большей эффективностью и учетом украинских интересов", — поделился своей точкой зрения он.

Посредники, рассматривая свои интересы, так или иначе принудят Украину к миру с позиции, выгодной им и Российской Федерации, резюмировал Дубинский.

Зеленский призвал США продать Киеву пакет вооружений

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить украинский конфликт мирным путем, но для этого нужно устранить первопричины кризиса. По словам главы российского государства, необходимо обеспечить безопасность РФ на долгосрочную историческую перспективу.