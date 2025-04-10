В США начали отслеживать соцсети иммигрантов

Министерство внутренней безопасности США объявило о начале наблюдения за социальными сетями иммигрантов, чтобы выявлять признаки антисемитской активности в их аккаунтах. Эта новая политика будет применяться как к иностранным студентам, так и к иммигрантам, подающим заявления на получение статуса постоянного жителя. В случае выявления контента, который может свидетельствовать о поддержке антисемитизма, это может стать основанием для отказа в предоставлении американской визы или грин-карты.

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Помощник министра по связям с общественностью Тришей Маклафлин подчеркнула, что США не должны предоставлять убежище сторонникам терроризма и что желающие эмигрировать должны понимать, что поддержка антисемитского насилия не будет поощряться.

«Каждый, кто считает, что может въехать в Америку и прикрываться Первой поправкой, чтобы поддерживать антисемитское насилие, пусть еще раз подумает. Вам здесь не рады», — заявляют в министерстве.

Однако введение новой политики вызвало обеспокоенность у экспертов в области иммиграционного права и свободного выражения мнений. Как отмечает ведущий юрисконсульт в Фонде защиты прав личности и выражения мнений Тайлер Кауард, правительство уже проводит тщательную проверку людей, желающих иммигрировать в страну.

«Сейчас речь идет о том, чтобы наказывать людей за их мнения», — добавляет он.

В новой инструкции Министерства внутренней безопасности используется определение антисемитизма, предложенное Международным альянсом памяти жертв Холокоста. Эта формулировка включает в себя определенные негативные действия по отношению к евреям.

Напомним, что администрация Трампа уже ввела жесткие меры против иностранных граждан с пропалестинскими политическими взглядами, используя публикации в социальных сетях и активизм в качестве оснований для лишения статуса. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что в этом году более 300 виз были отозваны, что подчеркивает суровость подхода администрации к вопросам, связанным с иммиграцией и политическими взглядами.

В марте иммиграционные власти начали арестовать и аннулировать грин-карты у тех, кто активно участвовал в пропалестинских протестах. Например, гражданина США задержали только потому, что он организовал протесты в кампусе Колумбийского университета, а затем иммиграционные агенты забрали студенческую визу у студентки из Университета Тафтса, основываясь на статье, написанной ею в поддержку пропалестинского движения.

Несмотря на то, что иммиграционные чиновники уже более десяти лет используют мониторинг социальных сетей, последняя политика становится наиболее ужесточенным шагом к отслеживанию мнений и идей. Кауард отмечает значительное смещение фокуса от проверки фактических угроз безопасности к контролю за выражением идей. Он подчеркивает, что такое решение стало «большим шагом назад» для страны, в которой свобода слова была исторически защищена.

Верховный суд США последовательно подтверждал, что права, гарантированные Первой поправкой, распространяются на всех людей, находящихся в стране, а не только на граждан.

Учитывая новые требования, эксперты предупреждают, что политика касательно социальных сетей может оказать серьезное влияние на иммиграционную практику и решения.

«Когда речь идет о "антисемитской деятельности", множество действий может расцениваться как защищенное выражение мнения, так как неясно, как именно это слово трактуется», — подчеркивает Кауард.

Из-за этого подхода многие потенциальные иммигранты могут отказаться от выражения своих политических взглядов или активизма по боязни, что это негативно скажется на их делах.

Иммиграционные адвокаты, такие как Стивен Йель-Лоэр, отмечают, что данная практика, если продолжится, может затронуть не только студентов, но и работников компаний. По его словам, «если вы находитесь в офисе, который придерживается некоторых из этих убеждений, которые власти осуждают, ваша заявка на получение грин-карты может быть отклонена».

Новые требования ставят под сомнение права иммигрантов, поскольку, когда Служба гражданства и иммиграции США отклоняет заявление, это может оказаться крайне сложной ситуацией.

«Когда они отказывают в выдаче визы по своему усмотрению, с этим очень трудно работать, — подчеркивает Йель-Лоэр.

Вы должны будете попытаться оспорить их в суде, а это всегда занимает много времени и требует затрат».