Прощай, Европа: шокирующие прогнозы по населению 12 стран

Александр Котлеткин
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К 2050 году Италия потеряет до 10,1% своих жителей. Высокие цены, безработица и низкая рождаемость поставят под сомнение благополучие великой нации.
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К 2050 году Италия потеряет до 10,1% своих жителей. Высокие цены, безработица и низкая рождаемость поставят под сомнение благополучие великой нации. 
© Mariia Skovpen/iStock.com
Вечный экономический кризис на Кубе уже несколько десятилетий мешает росту населения Острова Свободы. Снижение населения составит здесь 10,3%.
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Вечный экономический кризис на Кубе уже несколько десятилетий мешает росту населения Острова Свободы. Снижение населения составит здесь 10,3%. 
© luoman/iStock.com
Фантастические пейзажи, вкусная еда и знаменитые пляжи ежегодно привлекают в Португалию миллионы туристов. Но сами местные жители чаще ищут лучшей жизни за рубежом, чем на родине. В 2050 году португальцев станет меньше на 10,9%.
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Фантастические пейзажи, вкусная еда и знаменитые пляжи ежегодно привлекают в Португалию миллионы туристов. Но сами местные жители чаще ищут лучшей жизни за рубежом, чем на родине. В 2050 году португальцев станет меньше на 10,9%. 
© mladenbalinovac/iStock.com
После распада СССР Грузия прошла через серию политических кризисов, локальных и внутренних конфликтов. К середине столетия страна потеряет ещё 11,8% населения.
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После распада СССР Грузия прошла через серию политических кризисов, локальных и внутренних конфликтов. К середине столетия страна потеряет ещё 11,8% населения. 
© РИА Новости

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Несмотря на то, что Польша фактически запретила аборты, население этой страны будет очень быстро сокращаться из-за низкой рождаемости — минус 12% в ближайшие 25 лет.
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Несмотря на то, что Польша фактически запретила аборты, население этой страны будет очень быстро сокращаться из-за низкой рождаемости — минус 12% в ближайшие 25 лет. 
© EPA/TACC
Финансовый кризис в Греции 2009 года привёл к одному из самых тяжёлых демографических кризисов в Европе. К середине столетия страна потеряет ещё 13,4% населения.
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Финансовый кризис в Греции 2009 года привёл к одному из самых тяжёлых демографических кризисов в Европе. К середине столетия страна потеряет ещё 13,4% населения. 
© ТАСС
Япония долгое время считается одной из самых богатых и развитых стран мира. О работоспособности японцев уже несколько десятилетий ходят настоящие легенды. Но за стабильность и всеобщий достаток в настоящем страна заплатила фактически своим будущим. К 2050 году население Японии сократится на 16,3%.
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Япония долгое время считается одной из самых богатых и развитых стран мира. О работоспособности японцев уже несколько десятилетий ходят настоящие легенды. Но за стабильность и всеобщий достаток в настоящем страна заплатила фактически своим будущим. К 2050 году население Японии сократится на 16,3%. 
© Jacob Wackerhausen/iStock.com
Хорватия вступила в ЕС в 2013 году, что привело к значительному оттоку молодёжи и падению рождаемости. К середине столетия страна потеряет 18% населения.
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Хорватия вступила в ЕС в 2013 году, что привело к значительному оттоку молодёжи и падению рождаемости. К середине столетия страна потеряет 18% населения. 
© DPA/TACC
Войны и кризисы конца ХХ века превратили Сербию в вымирающую страну. К 2050 году число сербов сократится на 18,9%.
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Войны и кризисы конца ХХ века превратили Сербию в вымирающую страну. К 2050 году число сербов сократится на 18,9%. 
© ТАСС

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Политическая нестабильность, внутренние и внешние конфликты превратили Украину в одну из самых вымирающих стран Европы. Если отток населения не ускорится, то к 2050 году здесь будет проживать на 19,5% меньше людей, чем сейчас.
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Политическая нестабильность, внутренние и внешние конфликты превратили Украину в одну из самых вымирающих стран Европы. Если отток населения не ускорится, то к 2050 году здесь будет проживать на 19,5% меньше людей, чем сейчас. 
© Zuma/TACC
Литва столкнулась с теми же демографическими проблемами, что и Хорватия. После вступления в ЕС население этой страны продолжает утекать на Запад. К середине столетия Литва потеряет 22,1% населения.
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Литва столкнулась с теми же демографическими проблемами, что и Хорватия. После вступления в ЕС население этой страны продолжает утекать на Запад. К середине столетия Литва потеряет 22,1% населения. 
© ТАСС
По прогнозам учёных, лидером вымирания станет Болгария. К 2050 году население страны сократится на 22,5%.
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По прогнозам учёных, лидером вымирания станет Болгария. К 2050 году население страны сократится на 22,5%. 
© emicristea/iStock.com

В большинстве развитых стран с каждым годом всё сильнее разгорается демографический кризис. Если в начале ХХ века учёные говорили о вероятном перенаселении планеты, то теперь звучат прогнозы о вымирании людей даже в относительно богатых и благополучных государствах. К примеру, рождаемость в Европе ежегодно ставит всё новые антирекорды: в 2022 году на свет появилось лишь 3,88 млн детей — самый низкий показатель с 1960 года. Пока правительства ломают голову, как бороться с демографическим спадом, статистики составили список стран, которые точно опустеют к середине текущего столетия.

Самые вымирающие страны — в галерее "Рамблера".

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