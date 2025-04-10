Прощай, Европа: шокирующие прогнозы по населению 12 стран

В большинстве развитых стран с каждым годом всё сильнее разгорается демографический кризис. Если в начале ХХ века учёные говорили о вероятном перенаселении планеты, то теперь звучат прогнозы о вымирании людей даже в относительно богатых и благополучных государствах. К примеру, рождаемость в Европе ежегодно ставит всё новые антирекорды: в 2022 году на свет появилось лишь 3,88 млн детей — самый низкий показатель с 1960 года. Пока правительства ломают голову, как бороться с демографическим спадом, статистики составили список стран, которые точно опустеют к середине текущего столетия.

Самые вымирающие страны — в галерее "Рамблера".