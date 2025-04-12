Трамп усомнился в участии США во встречах G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп усомнился в участии американской делегации во встречах G20 в ЮАР. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

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«Как можно было ожидать, что мы поедем в ЮАР на очень важную встречу G20, когда главной темой обсуждения является конфискация земли и геноцид?» — задался вопросом американский президент.

Он добавил, что не думает, будто делегация США хотела бы принять участие во встречах «Большой двадцатки».

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До этого портал The Africa Report сообщал, что президент США Дональд Трамп сомневается в целесообразности военного присутствия американских сил в Африке.

18 марта телеканал NBC News сообщил, что Пентагон проводит значительную реструктуризацию боевых командований и штабов вооруженных сил США. Один из рассматриваемых планов будет включать отказ США от роли верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе — известного на военном языке как SACEUR.

Ранее Маск объяснил расизмом недопуск Starlink в ЮАР.