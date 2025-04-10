Белый дом отказался общаться с искажающими свой пол журналистами

Белый дом будет игнорировать журналистов, которые указывают отличную от биологического пола гендерную идентичность через местоимения. Об этом заявила газете The Washington Post пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, речь идет об указании журналистом в своем профиле желаемого местоимения, в соответствии с которым к нему должны обращаться.

«Любой репортер, который решает использовать в своем описании предпочитаемые им местоимения, явно не принимает во внимание биологическую реальность или правду, поэтому им нельзя доверять написание честных материалов», - пояснила Кэролайн Ливитт.

По данным издания, такое решение является очередным шагом администрации Дональда Трампа по борьбе с проявлениями гендерной идентичности на рабочем месте.

Ранее Трамп заявил, что при нем в Соединенных Штатах будет только два пола: мужской и женский, и подписал соответствующий указ. Документ называется «Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины».

После чего Министерство образования США «настоятельно призвало» организации, курирующие спорт в средних и высших учебных заведениях, лишить званий и наград трансгендерных* спортсменов, выступавших в женских видах спорта.

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