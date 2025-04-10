Алиев рассказал о попытке госпереворота в Азербайджане

В Азербайджане была совершена попытка государственного переворота. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, передает агентство APA.

Он рассказал, что вмешательство в азербайджанские выборы в предыдущие годы осуществлялось при помощи средств, которые направлялись западными НПО в страну и антиазербайджанской пропаганды в СМИ.

«Мы на самом деле не полностью контролировали эти финансовые потоки. И именно поэтому такие печально известные институты, как Национальный демократический институт (NDI ), на самом деле замышляли здесь государственный переворот. Все это было выявлено», — сказал Алиев.

Алиев отверг мир России и Украины

По его словам, азербайджанские власти отследили более $1 млн, которые были сняты с банковского счета, а затем обнаружили часть этих денег в арендованных квартирах активистов оппозиции, вместе с коктейлями Молотова и инструкциями по нападению на правительственные здания и полицейских.