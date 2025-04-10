Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал прекратить споры об авиакатастрофе под Смоленском, в результате которой не стало президента Польши Леха Качиньского. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

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«Память о смоленской катастрофе и ее жертвах больше не должна разделять нас. Восстановление общности и взаимного уважения возможно и необходимо, даже если это все еще очень сложно», — говорится в публикации.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился борт №1 Республики Польша. Авиакатастрофа унесла жизни 96 человек, в том числе польского президента Леха Качиньского и его супруги Марии, а также 88 высокопоставленных чиновников.