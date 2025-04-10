Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил в интервью ТАСС, что давление Запада не заставит его уйти в отставку и покинуть страну.

Главе государства был задан вопрос, планирует ли он уходить с поста президента и уезжать из республики.

"Это мне даже в голову не приходит. Я никогда не подам в отставку под подобным давлением. Я уйду с политической сцены только тогда, когда народ в Республике Сербской решит, что так должно быть, - сказал Додик. - Покидать Республику Сербскую я точно не собираюсь, потому что там у меня все, от моей семьи до близких мне людей, и там я чувствую себя хорошо".

Президент РС подчеркнул, что борется за республику, где он родился, "за все уголки Республики Сербской, где живут люди, для которых это - их родина".

"Мы не милитаристы, мы не какая-то мятежная группа, и нам нечего бояться", - отметил он.