Додик заявил, что не уйдет в отставку и не покинет Республику Сербскую
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил в интервью ТАСС, что давление Запада не заставит его уйти в отставку и покинуть страну.
Главе государства был задан вопрос, планирует ли он уходить с поста президента и уезжать из республики.
"Это мне даже в голову не приходит. Я никогда не подам в отставку под подобным давлением. Я уйду с политической сцены только тогда, когда народ в Республике Сербской решит, что так должно быть, - сказал Додик. - Покидать Республику Сербскую я точно не собираюсь, потому что там у меня все, от моей семьи до близких мне людей, и там я чувствую себя хорошо".
Президент РС подчеркнул, что борется за республику, где он родился, "за все уголки Республики Сербской, где живут люди, для которых это - их родина".
"Мы не милитаристы, мы не какая-то мятежная группа, и нам нечего бояться", - отметил он.
"Элементарное право на нашей стороне, а очевидное и массовое злоупотребление - на стороне политического Сараева, особенно той части боснийских мусульман, которые привержены политическому исламу, который они продвигают уже три десятилетия на этой территории", - заключил Додик.