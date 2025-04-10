Мишель Обама впервые прокомментировала сообщения о разводе с экс-президентом

Мишель Обама, супруга бывшего американского президента Барака Обамы, впервые прокомментировала распространившиеся в соцсетях и СМИ слухи о разводе, выразив удивление таким спекуляциям.

В подкасте Work in Progress Мишель Обама пояснила, что давно хотела свободно распоряжаться своим временем, но у нее не было такой возможности, когда она была первой леди и занималась публичной деятельностью в последующие годы. Кроме того, когда она хотела пропустить какое-то мероприятие раньше, то могла сослаться на необходимость ухода за несовершеннолетними детьми, а сейчас обе дочери уже взрослые и живут отдельно от родителей. Супруга экс-президента отметила, что теперь она может самостоятельно принимать решения.

"И дело именно в том, что мы, как женщины, боимся разочаровать других. И это доходит до такой степени, что в этом году люди не могли даже и представить себе, что я принимаю собственные решения, так что им пришлось додумывать, что мы с мужем разводимся", - приводит цитаты из подкаста телеканал CNN.

Супруга экс-президента подчеркнула, что продолжает заниматься публичной деятельностью, но совмещает ее с личными делами, в частности занимается спортом.

В соцсетях и СМИ в последние недели распространились слухи о том, что в семье Обамы произошел разлад, а некоторые комментаторы допускали, что супруги могли развестись. Такие спекуляции начали появляться после того, как Обама в январе посетил похороны экс-президента Джимми Картера и инаугурацию Дональда Трампа без сопровождения супруги. В начале апреля Обама случайно попал на снимки с детской фотосессии на улице в Вашингтоне, на которых видно, что он прогуливался в сопровождении охранника и без супруги.

Мишель Обама во время двух президентских сроков ее супруга в 2009-2017 годах активно участвовала в публичной деятельности в качестве первой леди, благодаря чему завоевала популярность среди избирателей. В преддверии выборов 2024 года в американских СМИ спекулировали о возможности выдвижения ее кандидатуры от демократов вместо действовавшего президента Джо Байдена. Так, опрос компании Ipsos в июле показал, что она популярнее Трампа и Байдена среди избирателей. Мишель Обама исключала возможность участия в гонке, вместо этого она поддержала кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и агитировала за нее во время предвыборной гонки.