WP: Белый дом не будет отвечать журналистам, указывающим гендерные местоимения

Белый дом не будет отвечать на запросы журналистов, которые указывают на свою отличную от биологического пола гендерную идентичность через предпочитаемые местоимения. Об этом газете The Washington Post (WP) заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Речь идет о ситуациях, когда авторы тех или иных запросов и сообщений указывают в них или в своих профилях желаемое местоимение, в соответствии с которым к ним должны обращаться. Так, трансгендерные люди указывают предпочитаемые местоимения "он/его" или "она/ее" в зависимости от определяемой ими идентичности, небинарные персоны, которые считают, что не укладываются в общее разделение на мужское и женское, зачастую требуют обращаться к ним как "они/их". Эта практика получила особенное распространение в период президентства Джо Байдена.

"Любой репортер, который решает использовать в своем описании предпочитаемые им местоимения, явно не принимает во внимание биологическую реальность или правду, поэтому им (таким журналистам - прим. ТАСС) нельзя доверять написание честных материалов", - отметила Кэролайн Ливитт.

Как отмечает WP, это решение является новым шагом администрации президента США Дональда Трампа по борьбе за утверждение политики только двух официально признаваемых полов и невозможности их изменения. Опрошенные газетой издания подтвердили, что Белый дом игнорирует запросы их журналистов, указывавших свои гендерные местоимения.

После вступления в должность Трамп подписал несколько указов, направленных на борьбу с тем, что определяется как "радикальная левая идеология". В частности, Белый дом отменяет так называемую политику по обеспечению разнообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) внутри государственного аппарата, а также призывает к отказу от нее в учебных учреждениях и частных компаниях. Отдельный указ президента утвердил признание в США двух неизменных полов - мужского и женского. Всем федеральным ведомствам было предписано удалить всю информацию, продвигающую или навязывающую гендерную идеологию, а также запрещено использовать государственное финансирование для распространения соответствующих идей.