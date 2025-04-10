Обзор иноСМИ: «список желаний» Киева по миротворцам и звонок Трампа «неудачнику»

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Украина передала Западу свой «список желаний» по миротворцам

Ключевые союзники Украины встретятся 10 апреля, чтобы продолжить обсуждение деталей возможной миротворческой миссии. Politico сообщило, что украинские власти передали странам ЕС свой «список желаний» по миротворцам. На прошлой неделе на Украине побывали начальники штабов обороны Британии и Франции, а в начале этой недели они провели брифинг для своих коллег. Встречи помогли конкретизировать то, чего хотел бы Киев от миротворческой миссии - то, что он считает критически важным для обеспечения своей безопасности, отмечает Politico.

Владимир Зеленский заявлял, что Украина обсуждает с европейскими союзниками присутствие иностранных войск «на суше, в небе и на море», противовоздушную оборону, а также другие «деликатные стратегические вопросы». По его словам, обсуждается не только количество войск, но и вопрос мандата этих сил, а также инфраструктуры. В рамках миротворческой миссии Украина просит развернуть больше систем ПВО, больше возможностей радиоэлектронной борьбы, выступает за скоординированное взаимодействие с авиацией, защиту военно-морских сил и надежную логистику. Как отмечает Politico, многие страны, включая Британию, не хотят говорить о возможной отправке своих сил на Украину без какой-либо поддержки со стороны США, включая авиационную поддержку, логистику и разведку, предоставление которых маловероятно при Дональде Трампе. Между тем Россия заявляет, что любое развертывание иностранных сил на Украине без мандата ООН было бы неприемлемым.

В Берлине назвали «непредсказуемыми» отношения с США

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия сталкивается с «новой непредсказуемостью» в отношениях с США и должна продемонстрировать больше военного лидерства, учитывая беспрецедентные проблемы украинского кризиса. Об этом сообщает Reuters.

Выступая в Берлине вскоре после того, как немецкие консерваторы под руководством Фридриха Мерца заключили коалиционное соглашение с левоцентристскими социал-демократами, Писториус сказал, что новым властям Германии нужно будет сделать больше для европейской безопасности. Министр указал, что в трансатлантических отношениях появилась «новая непредсказуемость». По его словам, США сохраняют свою приверженность НАТО, но «совершенно справедливо требуют более сильного европейского вклада в альянс». Мерц, который ранее назвал США при Трампе ненадежным союзником, пообещал нарастить расходы на оборону.

Демократы Конгресса попытаются «избавиться» от Маска

Группа демократов из Палаты представителей Конгресса США начала согласованную кампанию с целью заставить Илона Маска уйти из администрации Дональда Трампа к 30 мая, сообщает Axios. В основе этих усилий лежит юридическое требование, согласно которому специальные государственные служащие (такое звание присвоено Маску в связи с его руководством DOGE - Департаментом эффективности правительства США) не должны находиться на службе более 130 дней.

Группа из 77 конгрессменов-демократов направила Трампу письмо, потребовав «немедленного публичного заявления, что Маск уйдет в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, к 30 мая». Демократы подчеркивают, что после этого Маску нельзя будет вернуть к работе в правительстве в качестве специального государственного служащего в течение года «без отказа от своих компаний, включая Tesla и SpaceX». Председатель Прогрессивной фракции Конгресса Грег Касар заявил, что у демократов есть в распоряжении юридические и политические инструменты, а также «вся сила общественного давления». Как отмечает Axios, чтобы обойти закон, Белый дом может сослаться на меморандум Управления правительственной этики времен администрации Байдена, в котором говорилось, что неоплачиваемые дни командировок не засчитываются в 130 дней работы специального госслужащего.

Трамп по ошибке позвонил бывшему соратнику-«неудачнику»

Чуть больше месяца назад отставной американский генерал Эйч Ар Макмастер получил неожиданный звонок на свой личный мобильный телефон, сообщает CBS News со ссылкой на четыре источника. Звонок был из Белого дома, и голос на другом конце провода приказал ему ждать президента. Макмастер, занимавший пост советника по нацбезопасности во время первого срока Дональда Трампа и уволенный через 13 месяцев работы, был удивлен, что президент решил с ним поговорить.

Всего за день до звонка, 2 марта, Трамп назвал Макмастера в своем блоге «слабым и совершенно неэффективным неудачником». Перед этим Макмастер появился в программе «60 минут» на CBS, где он выразил скептицизм по поводу попыток Трампа наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и готовности России положить конец украинскому кризису. Трамп начал разговор с обращения «Генри..», после чего Макмастер понял, что президент звонит не ему. Когда генерал сообщил Трампу, что тот говорит с Эйч Аром Макмастером, президент спросил, «какого черта» он должен с ним разговаривать. После этого Трамп обрушился с «едкой критикой» на своего бывшего помощника, сообщили два источника CBS. Собеседники канала отметили, что на самом деле президент намеревался позвонить губернатору Южной Каролины Генри Макмастеру. Неясно, кто несет ответственность за то, что Трамп набрал не того Макмастера.

Пограничное агентство ЕС угрожает сократить финансирование Греции

Греция может лишиться финансирования от Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex), поскольку служба расследует 12 дел о возможных нарушениях прав человека на греческих границах. Как сообщает Politico, ни в одной другой стране Евросоюза не было возбуждено сопоставимое количество дел из-за нарушений прав мигрантов.

Большинство открытых дел связаны с предполагаемыми принудительными высылками тысяч людей греческими миграционными службами. Эта практика известна как выдворение и является незаконной в соответствии с Конвенцией ООН о статусе беженцев и международным правом. Frontex заявило, что предоставит Греции конкретные рекомендации. Если страна проигнорирует их, это может повлечь за собой негативные последствия, в том числе урезание финансирования. В январе 2025 года Европейский суд по правам человека признал греческие власти виновными в проведении систематических выдворений мигрантов и нарушении при этом права прав человека. В некоторых случаях мигранты были брошены в море.