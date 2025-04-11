Названа официальная причина смерти актера Вэла Килмера

Стала известна официальная причина смерти голливудского актера Вэла Килмера.

© Российская Газета

Портал ТMZ раздобыл свидетельство о смерти артиста.

Непосредственной причиной смерти стала пневмония, которой сопутствовали острая и хроническая дыхательная недостаточность, а также плоскоклеточный рак основания языка. Зафиксирована и дата кремации тела - 7 апреля.

Издание отмечает, что 65-летний Вэл Килмер перед смертью был прикован к постели несколько месяцев. У артиста были серьезные проблемы со здоровьем в течение многих лет - после борьбы с раком горла, диагностированного в 2015 году, он почти полностью потерял голос.

В фильме "Топ Ган: Мэверик" для воссоздания речи был использован искусственный интеллект.

Вэл Килмер умер 1 апреля. Актер запомнился по ролям в фильмах "Дорз", "Бэтмен навсегда", "Схватка", "Топ Ган", "Совершенно секретно!" др.