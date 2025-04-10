Россия и США обменялись заключенными

Россия и США провели сегодня в Абу-Даби обмен заключенными. Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, пишет The Wall Street Journal.

«Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного задержанного американца», - заявил Рэтклифф.

По данным издания, Москва освободила гражданку США и России Ксению Карелину, приговоренную ранее к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. В ФСБ заявляли, что она помогала украинской организации, сотрудничавшей с Вооруженными силами Украины.

«В обмен США освободили Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу США за предполагаемый экспорт чувствительной микроэлектроники», - отмечается в статье.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сообщил, что Москва в рамках сделки с Вашингтоном освободила из колонии гражданина США Марка Фогеля. Бывший американский дипломат был приговорен в России к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.

После этого Вашингтон отпустил программиста Александра Винника, который был обвинен в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через интернет-биржу криптовалют BTC-e и содержался под стражей в США.