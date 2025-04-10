В Аргентине потребовали арестовать лидера Ирана

Аргентинская прокуратура потребовала арестовать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи по делу о теракте в Буэнос-Айресе 1994 года, когда был устроен взрыв в еврейском центре. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Прокурор Себастьян Бассо обратился к федеральному судье Даниэлю Рафекасу с просьбой выдать национальный и международный ордер на арест верховного лидера Ирана Али Хоссейни Хаменеи», — отмечается в материале.

В частности, Бассо хочет проверить возможную причастность иранского лидера к происшествию. Однако как указывают авторы материала, подобная мера может значительно ухудшить отношения Буэнос-Айреса и Тегерана.

Взрыв в здании Аргентинского еврейского культурного центра произошел 18 июля 1994 года в Буэнос-Айресе. В результате теракта, ставшего самым крупным в истории страны, его жертвами стали 85 человек, более 200 получили ранения. Вину за теракт возложили на ливанское шиитское движение «Хезболла». 24 апреля прошлого года Аргентина выдала международный ордер и потребовала арестовать главу МВД Ирана Ахмада Вахиди, подозревая его в причастности к происшествию.