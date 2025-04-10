Еврокомиссия предложила Украине "варить борщ вместе"

Еврокомиссия (ЕК) сравнила процесс приема Украины в Евросоюз с приготовлением борща и предложила Киеву "варить борщ вместе", чтобы "потом его съесть". Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос на бизнес-форуме в Брюсселе, агитируя инвестировать в Украину.

По ее словам, на Украине есть поговорка "варить борщ вместе".

"Это не просто значит готовить еду, это значит делать долгое и сложное дело вместе, терпеливо и с доверием. Любой вам скажет, что готовить борщ - это сложное дело, у каждого есть свой любимый рецепт, и надо договориться, какой из них использовать, чтобы его потом съесть. Давайте варить борщ вместе. Давайте также строить партнерство Украины и ЕС", - сказала еврокомиссар Кос.

Кос предложила, в частности, инвестировать в венную промышленность Украины и в будущее восстановление, чтобы "строить порты, мосты и дороги по европейским зеленым принципам".