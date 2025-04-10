Китай пообещал «бороться до конца» в ответ на новые пошлины Трампа

Китайское правительство назвало инициативу президента США Дональда Трампа об увеличении торговых пошлин «шантажом» и заявило, что будет «бороться до конца» .

Об этом сообщает TRT со ссылкой на заявление Министерства коммерции КНР.

«Если Соединённые Штаты будут упорствовать, Китай будет бороться до конца», — заявил представитель министерства.

Уточняется, что китайская сторона сохраняет надежду на урегулирование данной ситуации, так как из торговой войны невозможно выйти победителем.

«Угрозы Трампа вновь обнажили вымогательскую сущность Соединённых Штатов», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.