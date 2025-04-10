Алиев отверг мир России и Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит перспектив мира между Россией и Украиной в ближайшем будущем.

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Об этом он заявил во время выступления на международном форуме «К новому миропорядку», передает агентство «АзерТадж».

«Я лично, будучи реалистом, не вижу в обозримом будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией», — заявил Алиев.

Он объяснил это тем, что обе стороны не отказываются от своего права на территории.

Политик отверг сценарий отказа Украины от территорий: «Если это произойдет, то это значит, что я чего-то не понимаю в международной политике», — заявил азербайджанский лидер. В свою очередь, Россия, отметил он, также не отступится от новых территорий, что означает продолжение конфликта.

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