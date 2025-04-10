Фон дер Ляйен оценила отсрочку Трампа по пошлинам

Решение президента США Дональда Трампа отложить введение импортных пошлин является «шагом к стабилизации мировой экономики». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.

«Я приветствую заявление Трампа о приостановке взаимных пошлин. Это важный шаг на пути к стабилизации мировой экономики», - подчеркнула она.

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от 10 до 50% в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». В частности, администрация США ввела 20-процентные пошлины в отношении ЕС.

При этом накануне американский лидер заявил, что приостанавливает введение пошлин против 75 стран на 90 дней в связи с просьбами партнеров. Он обратил внимание на то, что на паузу поставлено введение пошлин только для тех стран, которые не предприняли ответных мер. При этом базовые сборы в размере 10% остаются.