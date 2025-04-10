NYT: Трамп отложил введение пошлин из-за опасения нового финансового кризиса

США приостановили на 90 дней действие части новых торговых пошлин против 75 стран. Что стоит за этим решением? На этот вопрос пытается ответить газета The New York Times (NYT), ссылаясь на собственные источники.

По данным газеты, приостановка вызвана опасением возникновения нового финансового кризиса. Он, в отличие от 2008 и 2020 годов, сегодня ассоциировался бы исключительно с действиями главы Белого дома.

Трамп, отмечает издание, опасается и дальнейшего обвала мировых фондовых и сырьевых рынков, а также паники финансистов, которую трудно контролировать и которая способна нанести серьезный ущерб экономике.

9 апреля Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин в отношении стран, которые проявили готовность к переговорам. Против этих стран назначены импортные тарифы в размере 10%. Что касается Китая, то президент США повысил тарифы на продукцию из Китая до 125%.