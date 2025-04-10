Каллас пообещала Киеву 2 млн снарядов

После переговоров с премьером Украины Денисом Шмыгалем Каллас сообщила, что ЕС планирует передать Вооруженным силам Украины 2 миллиона снарядов до конца года. Однако она добавила, что на данный момент существуют проблемы с поставками.

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«Главное препятствие – деньги», – подчеркнула глава дипломатии ЕС, передает НТВ.

Каллас также отметила, что уже удалось собрать более половины необходимой суммы, но для выполнения плана «нужно еще». Кроме того, она заявила, что Евросоюз намерен до конца апреля предоставить Украине дополнительные 2,1 млрд евро, используя прибыль от замороженных российских активов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что премьер Грузии обвинил «глубинное государство» в затягивании конфликта на Украине.