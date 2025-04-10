Журналист раскрыл привычки Макрона

Журналист Оливье Бомон в новой книге «Трагедия Елисейского дворца» раскрыл необычные детали быта и привычек президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом пишет РИА Новости.

«У него есть чемодан, где хранятся около 20 пар подержанных очков всех форм, не очень модных, некоторые с кривыми дужками, другие с красными оправами, есть даже немного нелепые», — цитирует агентство журналиста.

Объясняется, что такое количество очков президенту Франции нужно из-за того, что он не любит, когда его собеседники щурят глаза, и если кто-то из них в солнечный день выйдет в хозяйский сад без солнцезащитных очков, то президент всегда готов предоставить пару на выбор из коробки.

Кроме того, как отмечает Бомон, президент Франции имеет особую страсть к парфюмерии. Духи бренда Dior он употребляет «в промышленных масштабах». Уточняется, что ими пользуется и жена Макрона Брижит.

«Брижит Макрон сильно влияет на президента. Пусть и косвенно. Он консультируется с ней по любым вопросам, в том числе по настроениям в обществе. Она большой авторитет и для некоторых членов правительства», — добавил журналист.

Отмечается, что об отставке на данный момент Макрон не думает. По мнению журналиста, он будет искать способ остаться у власти до 2032 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что противоречивые заявления французского лидера Эммануэля Макрона могут быть вызваны перепадами атмосферного давления.