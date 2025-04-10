Американец «из будущего» потребовал пособие по безработице

Гражданин США, «рожденный в 2154 году», потребовал выплатить ему более 40 тысяч долларов в качестве пособия по безработице. Об этом сообщал в соцсети X департамент госэффективности (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки заявлений на выплату пособий по безработице с 2020 года были выявлены странные данные. В частности, 59 миллионов долларов получили «долгожители», возраст которых превышает 115 лет. Таких в США оказалось 24,5 тыс. человек.

«В одном из случав некто, родившийся в 2154 году, потребовал 41 тысячу долларов [пособий по безработице], - отмечается в сообщении DOGE.

Также оказалось, что требовавшие пособия 9,7 тыс. американцев по документам «рождены в 2040 году и позже». Общая сумма их прошений составила 69 миллионов долларов. Выяснилось и то, что пособия по безработице получали и дети от 1 до 5 лет. Им было выплачено 254 млн долларов.

Ранее стало известно, что Служба социального обеспечения США за три недели признала умершими около семи миллионов американцев возрастом 120 лет и старше, которые ранее числились живыми и получали выплаты от государства. При этом глава DOGE Илон Маск заявил о «крупнейшем мошенничестве» в истории, обратив внимание на то, что количество живущих американцев, получающих социальные пособия, превышает численность населения страны.