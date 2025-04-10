Каллас: ряд стран ЕС категорически против использования активов РФ для Украины

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Брюссель активно ведет переговоры с государствами-членами объединения об использовании замороженных российских активов. Об этом рассказала верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью ERR.

— Что касается использования замороженных российских активов, мы ведем переговоры с 27 государствами-членами. Мы готовимся, потому что есть определенные риски и способы снизить эти риски. И некоторые страны категорически против этого, — уточнила она.

Также Каллас резко отказалась давать свой комментарий по поводу конкретных стран, которые не одобряют идею использования средств РФ.

— Я не буду их называть. Вы можете сами почитать прессу, это не очень сложно, — высказалась дипломат.

Она также утверждает, что некоторые страны ЕС, которые не хотят использовать активы Москвы, делают это по причине того, что «риски одних выше рисков других».

Недавно Каллас также рассказала, что Евросоюз намерен до конца апреля предоставить Украине 2,1 миллиарда евро прибыли от замороженных активов России.