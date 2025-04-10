Каллас сделала неутешительный вывод об отношении США к ЕС

Главы внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что новые власти США не ценят Евросоюз как институт и не стремятся проводить переговоры с политиками ЕС. Об этом она рассказала в интервью ERR.

Каллас задали вопрос, почему ей до сих пор не удалось организовать двустороннюю встречу один на один с ее американским коллегой, госсекретарем США Марко Рубио. Каллас и Рубио встречались только в рамках масштабных мероприятий с большим количеством участников.

«Мы встречались и много говорили по телефону. Если посмотреть на уровень ЕС, то даже лидеры ЕС не проводили встреч [с США - прим.ред.] на высоком уровне, возможно, по той причине, что Америка не очень высоко ценит ЕС как институт», - заявила глава европейкой дипломатии.

Каллас заявила, что не стоит «слишком заострять внимание» на встречах один на один, так как встреча не является самоцелью. По словам Каллас, ей удается решать вопросы и продвигать различные темы в ходе встреч с Рубио в рамках G7, НАТО и на различных других площадках.

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Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Евросоюз, заявив, что блок «плохо обращается» с американцами, не покупает американские автомобили и другие товары. Он подчеркнул, что странам ЕС следует значительно увеличить импорт энергоносителей из США, чтобы покрыть дефицит торгового баланса.