В Турции прокомментировали начало переговоров между Россией и США

Власти Турции надеются на успех переговоров между Россией и Соединенными Штатами в Стамбуле. Об этом РИА Новости заявили в администрации турецкого президента.

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«Мы не вмешиваемся в процесс, узнавайте детали у самих участников переговоров. Мы только рассчитываем, что эти переговоры в Турции принесут конкретные результаты как для сторон (российской и американской. - ред.), так и для региона», — заявили в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тем временем, в здании генконсульства России в Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций России и Соединенных Штатов.

Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону представляет заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Переговоры продлятся не менее четырех часов. Однако планируется, что они будут менее продолжительными, чем прошлый раунд, который состоялся в Стамбуле 27 февраля в резиденции генконсула США и продлился более шести часов.