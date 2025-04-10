Трамп разрешил американцам увеличить напор воды в душе
Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий американцам использовать больше воды. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Приказ предписывает министру энергетики немедленно отменить федеральное правило, которое при Бараке Обаме и Джо Байдене дало новое определение понятию «душевая лейка». Указ Трампа возвращает определение из закона об энергетике 1992 года, который устанавливает стандарт для душа в 2,5 галлона (примерно десять литров) воды в минуту.
Трамп годами жаловался на недостаточный напор воды в американских душевых и туалетах и обвинял в этой проблеме федеральные стандарты водосбережения. В 2019 году он утверждал, что «люди смывают воду в туалетах 10, 15 раз, а не один» из-за недостаточного давления воды.
«Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ, который положит конец войне Обамы и Байдена c напором воды и снова сделает прием душа в Америке прекрасным», - подчеркнули в Белом доме.
При Обаме и Байдене правительство сделало души с несколькими насадками незаконными, если они в совокупности выбрасывают более 2,5 галлона воды в минуту. В администрации Трампа заявили, что американцы сами платят за свою воду и должны иметь возможность свободно выбирать насадки для душа без вмешательства федерального правительства.
«В моем случае я люблю принимать душ, чтобы ухаживать за своими прекрасными волосами. Мне приходится стоять под душем 15 минут, пока они не станут мокрым. Из него капает, капает, капает. Это нелепо», - сказал Трамп, подписывая указ, который будет применяться к многочисленным бытовым приспособлениям, включая унитазы и раковины.
Во время своего первого президентского срока Трамп отменил более строгие стандарты энергоэффективности для лампочек. Ксавье Бесерра, в то время генеральный прокурор Калифорнии, назвал это «еще одним глупым шагом, который будет тратить энергию впустую за счет людей и планеты».
Первая администрация Трампа также создала лазейки для менее энергоэффективных приборов, включая посудомоечные машины и душевые кабины. Эти шаги позже были отменены Джо Байденом.