Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал западную «коалицию желающих» усилить давление на Россию ради достижения мира на Украине.

Об этом сообщает Sky News.

«Хили и министр обороны Франции Себастьян Лекорню возглавят в четверг в Брюсселе встречу с 30 министрами обороны, на которой они обсудят оперативные планы многонациональных миротворческих сил на Украине в рамках "коалиции желающих"», — передает телеканал.

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27 марта президент Украины Владимир Зеленский на саммите «коалиции желающих» в Париже заявил, что Россия готовит большое наступление в Сумской и Харьковской областях. Глава государства связал возможную атаку с желанием Москвы «затянуть переговорный процесс».