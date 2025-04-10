Пока вы спали: проигрыш США в войне с РФ и светящийся объект над Ираном

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Трамп не исключил, что встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает в будущем встречу с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

"В какой-то момент - да", - рассказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли он встретиться с российским президентом.

Американский лидер также отметил, что готов встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином на фоне эскалации торговой войны с Китаем.

В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект

В небе над городом Кум (центральная часть Ирана) в ночь на четверг был замечен неопознанный движущийся светящийся объект, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

"В ночь на четверг в небе над городом Кум был замечен неопознанный светящийся объект", - говорится в сообщении агентства.

Объект двигался в небе, излучая яркий свет. По информации Mehr, на момент публикации заметки официальных сообщений о его природе не поступало.

Маск оценил мем российского посольства в Кении

Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над мемом российского посольства в Кении про торговые пошлины, которые не затронули Россию. Соответствующую публикацию он оставил в социальной сети X, пишет РИА Новости.

Так, ранее посольство РФ в Кении опубликовало в социальной сети X изображение, на котором запечатлен человек, безмятежно лежащий на возвышенности, наблюдая за тем, как внизу на пустыре суетятся люди. Человек был помечен флагом России, а людей внизу обозначили флагами США, Китая и ЕС.

"Тарифные войны", - подписало посольство картинку, а Маск прокомментировал этот пост эмодзи смеющегося человека.

США проиграли войну против России, заявил Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы, сообщает РИА Новости.

"Я не думаю, что один факт дошел до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну. Американские военные, Пентагон, госдепартамент, ЦРУ вели войну против России", — сказал Карлсон в беседе с американским конспирологом Алексом Джонсом.

По мнению журналиста, действия США против России никогда не были связаны с Украиной. Он также отметил, что никого не волнует факт смерти «тысяч убитых украинских мужчин» и фактическое уничтожение страны.

Сербия заявила о замедлении утечки мозгов

Сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски заявила, что Сербия замедлила "утечку мозгов", пишет РИА Новости.

"Проблема "утечки мозгов" - это проблема Балкан и Юго-Восточной Европы. Эта тенденция ярче выражена в Румынии, Болгарии и Хорватии, которые стали членами ЕС. Сербии удалось замедлить эту тенденцию, это не представляет собой огромной проблемы для нашей страны", - сказала она.

Министр также отметила, что сейчас наблюдается обратный приток людей в Сербию, особенно после пандемии коронавируса.