Каллас сделала заявление о поставке снарядов для ВСУ

Каллас заявила о проблеме с поставками снарядов для ВСУ из-за денег
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у Европейского союза не хватает денег на поставку обещанных киевскому режиму 2 млн снарядов в 2025 году.
Как пишет ТАСС, об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина.
«Главное препятствие — деньги, конечно... Все вместе мы уже предоставляем больше 50% необходимого в этом году, но надо ещё», — отметила она.
При этом Каллас отметила, что данный вопрос в ЕС активно обсуждается.
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