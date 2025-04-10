Каллас заявила о проблеме с поставками снарядов для ВСУ из-за денег

RT на русском

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у Европейского союза не хватает денег на поставку обещанных киевскому режиму 2 млн снарядов в 2025 году.

Каллас сделала заявление о поставке снарядов для ВСУ
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Как пишет ТАСС, об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕСУкраина.

«Главное препятствие — деньги, конечно... Все вместе мы уже предоставляем больше 50% необходимого в этом году, но надо ещё», — отметила она.

При этом Каллас отметила, что данный вопрос в ЕС активно обсуждается.

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Ранее британская газета The Times писала, что количество скопившегося на Украине огнестрельного оружия несёт угрозу всему миру.

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