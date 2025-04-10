Еврокомиссия не будет продлевать действие торговых льгот для Украины, которые позволяли Киеву поставлять сельхозпродукцию в Евросоюз на выгодных условиях. Об этом сообщает Politico со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству Кристофа Хансена.

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Вместо этого ЕК готовит новую систему тарифных квот, которая будет отличаться от прежних льгот. В статье отмечается, что предыдущие льготы практическим ничем не ограничивались.

Поддержка Украины ведет Европу к самоубийству

Данное решение станет политически чувствительной перезагрузкой после крупных протестов фермеров и давления со стороны правителств некоторых европейских государств, считают журналисты.

В июне 2022 года Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз продлили еще на год – до июня 2024 года.

На это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Еврокомиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинских, а не наоборот.