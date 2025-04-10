Пентагон забил тревогу из-за ядерной угрозы в космосе

В Пентагоне считают, что наибольшую опасность для Штатов представляет размещение ядерного оружия в космосе. Об этом заявил глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг на слушаниях в Конгрессе.

«Эта угроза вызывает у нас особую тревогу», — подчеркнул генерал, отвечая на вопрос о возможных последствиях появления орбитального ядерного оружия.

В США заявили о неизбежности ядерной войны

Республиканец Джо Уилсон, задавший вопрос, утверждал, что такие планы есть у России, передает ТАСС.

О намерении развернуть собственную спутниковую группировку в космосе ранее сообщала Германия. Сейчас страна использует всего 8-10 спутников и зависит от систем союзников, преимущественно американских, передает RT.