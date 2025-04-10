Премьер Словакии поддержал нормализацию отношений с Россией ради мира

Без дружественных отношений с Россией невозможно строить нормальный, современный и спокойный мир. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо.

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Премьер-министр заявил, что прилагает усилия для восстановления связей с Россией. Он отметил, что старается выстраивать свою позицию на фактах, а не на эмоциях или антироссийских настроениях, которые, по его словам, сегодня усиливаются в мире.

Фицо заявил, что у ЕС должен быть свой план по урегулированию на Украине

По его словам, существуют большие возможности для развития отношений между Москвой и Братиславой. Он добавил, что намерен содействовать поддержанию хороших отношений между странами, несмотря на сложную международную обстановку.

4 апреля Фицо выразил надежду, что сможет лично на торжествах в честь 80-летия Великой Победы в Москве выразить благодарность Красной армии за победу над фашизмом.

Ранее Фицо заявил о готовности Словакии наложить вето на санкции ЕС против России.