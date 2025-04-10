Стало известно о планах ЕС вмешаться в президентские выборы в Польше

Последние политические события в Румынии и Франции заставляют думать о возможном повторении инцидента и на президентских выборах в Польше. Об этом пишет Mysl Polska.

В публикации уточняется, что и в Румынии, и во Франции наблюдается один и тот же процесс — кандидаты «извне системы одерживают верх».

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Кроме того, издание подчеркивает, что это может получить продолжение в Польше, так как проведенные опросы показывают рост популярности несистемного кандидата Славомира Менцена.

Ранее в столице Румынии Бухаресте начались массовые протесты из-за недопуска Кэлина Джорджеску к выборам президента. Протестующие собрались возле здания ЦИК. Сторонники Джорджеску вступили в столкновения с полицией и смогли прорвать ее кордон.