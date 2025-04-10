Евросоюз должен иметь свой план урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

По мнению политика, европейские страны со своими ресурсами не должны были ориентироваться на администрацию экс-президента США Джо Байдена, им следовало действовать с самого начала.

"Она (Европа. – Прим. ред.) должна была с самого начала влиять на РФ, на Украину: давайте договариваться, искать какой-нибудь план мира, который бы устроил каждого", – подчеркнул Фицо.

Новый ультиматум Евросоюза грозит сорвать переговоры по Украине

Словацкий премьер отметил, что в данный момент Москва и Вашингтон скептично относятся к Евросоюзу из-за его воинственной риторики.

Странам ЕС необходимо создать хорошую атмосферу для мирных переговоров, в том числе снять некоторые санкции с России, посоветовал Фицо. Таким образом, по его словам, будет создано пространство для дальнейшего диалога.

Фицо также заявил, что Украина никогда не должна войти в НАТО. Он подчеркнул, что членство Киева в Североатлантическом альянсе несет в себе огромную опасность для всего мира.

"Я не могу воспрепятствовать украинским политикам высказывать свои пожелания. Каждая страна сама выбирает свой путь. Но если украинцы сейчас скажут, что хотят вступить в НАТО, мы должны уважать это желание, но это не значит, что их туда примут", – добавил премьер.

Ранее Роберт Фицо заявил, что украинского президента Владимира Зеленского устраивает продолжение конфликта на Украине, поскольку тот получает значительную финансовую помощь от некоторых стран.

В свою очередь, словацкие активисты передали президенту страны Петеру Пеллегрини петицию с призывом провести референдум об отмене санкций против России. Им удалось собрать более 450 тысяч подписей при необходимых 350 тысячах.