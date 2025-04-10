Трамп по ошибке позвонил прозванному им неудачником экс-помощнику

Lenta.ruиещё 3

Работники Белого дома по ошибке устроили звонок американского лидера Дональда Трампа и его экс-помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого президент США за день до этого публично назвал неудачником. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на свои источники.

Трамп по ошибке позвонил прозванному им неудачником экс-помощнику
© globallookpress.com

3 марта Макмастеру, который до этого работал на Трампа 13 месяцев, позвонили из Вашингтона и заявили, что с ним хочет поговорить президент. При этом накануне американский лидер в социальной сети Truth Social раскритиковал бывшего помощника за его недовольство позицией США в отношении России. Дословно Трамп назвал его «слабым и абсолютно неэффективным неудачником».

Глава Белого дома начал диалог с обращения: «Генри». После этого Герберт Макмастер понял, что Трамп собирался поговорить вовсе не с ним.

«Господин президент, это Эйч Ар (сокращенно от Герберт Рэймонд — прим. «Ленты.ру») Макмастер», — уточнил он.

Трамп: переговоры с рядом стран по пошлинам начнутся немедленно

«Какого черта я должен разговаривать с Эйч Ар Макмастером?» — возмутился в ответ американский лидер и начал критиковать своего собеседника.

Позднее выяснилось, что на самом деле президент хотел поговорить с губернатором штата Южная Каролина Генри Макмастером, но один из его помощников допустил ошибку.

Ранее стало известно о недовольстве администрации Трампа тем, что его нынешний советник по национальной безопасности Майк Уолтц «роет себе яму» нежеланием признать ошибку в скандале из-за группового чата в мессенджере Signal, куда случайно добавили корреспондента газеты The Atlantic Джеффри Голдберга. Журналист получил доступ к диалогу, в котором обсуждались удары по Йемену.

В мире
Герберт Макмастер
Джеффри Голдберг
Дональд Трамп
Вашингтон
Йемен
Соединенные Штаты